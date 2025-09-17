پخش زنده
امروز: -
با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، سال تحصیلی جدید حوزه علمیه سفیران هدایت در بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: کار طلاب بسیار مهم و ارزشمند است، چرا که شما امروز برای بیداری جهان تلاش میکنید.
آیتالله عبادی افزود: مردم دنیا امروز به دنبال عدالتخواهی هستند و این موج حرکت از حوزههای علمیه سرچشمه میگیرد و بنابراین مسئولیت شما در این مسیر بسیار سنگین است.
وی با تأکید بر اهمیت انسانشناسی و اسلامشناسی در حوزه، گفت: تخلف از اصول دینی موجب انواع انحرافات در جامعه شده است و امروز بیداری جهانی و گذر زمان به نفع عدالتخواهی است و یکی از اهداف مهم امام راحل پس از پیاده شدن حکومت اسلامی، تحقق بیداری جهانی بوده است..
آیتالله عبادی همچنین افزود: اسلام مکتب محبت و ایثار است و خدمت به همنوع مهمترین هدف آن است و دینشناسی همراه با تزکیه میتواند مردم را تغذیه کند و مردم انتظار تحقق این امر را دارند.
مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت، هم با بیان اینکه ثبتنام همچنان ادامه دارد گفت: در حال حاضر ۵۶ نفر از طلاب در سطوح ۲ و ۳ مشغول تحصیل هستند و پس از گذراندن دوره آموزشی، به مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد دست مییابند.
حجتالاسلام عارفی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از طلاب حوزه علمیه سفیران هدایت فارغالتحصیل شدهاند که 70 نفر از آنان جذب آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی شدند.