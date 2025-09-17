کارکنان مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز با حضور در پویش اهدای خون، بار دیگر به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، راحت، سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز گفت: با توجه به کاهش ذخایر خونی، ۸۱ نفر از کارکنان این مجتمع با حضور در پایگاه سیار انتقال خون مستقر در این مجتمع صنعتی بیش از ۶۳ واحد خون به بیماران اهدا کردند.

وی افزود: مشارکت گسترده همکاران ما در این اقدام خیرخواهانه، جلوه‌ای روشن از تعهد اجتماعی و همبستگی در خانواده بزرگ مجتمع فولاد غدیر نی ریز است.

راحت بیان کرد: این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز و با هدف کمک به بیماران نیازمند و تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی صورت گرفت.