مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تحقق معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی در ۳۰ شهر کشور برای جذب سرمایهگذاران حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد تجری، گفت : با هدف ایجاد انگیزه و جذب سرمایهگذاران در صنعت گردشگری و توسعه زیرساختهای مورد نیاز، وزارتخانه با همکاری وزارت کشور، استانداریها، شوراها و شهرداریها، موفق به اجرای این مشوقها و حمایتهای قانونی شده است.
وی توضیح داد: «در حال حاضر ۳۰ شهر از ۱۲ استان کشور، با اولویت مراکز استانی، از معافیتها، تخفیفات و تسهیلاتی همچون تقسیط صدور عوارض پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری برخوردار شدهاند.»
تجری همچنین به اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم، به ویژه در استانهای مرکزی و آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: «در استانهای کردستان، لرستان و آذربایجان شرقی نیز شاهد افزایش تعداد شهرهای مشمول و دامنه تخفیفات بودهایم.»
وی در ادامه به حذف معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمانپذیر در کلانشهر اصفهان در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: «علیرغم روند پیشرفت این اقدام در سایر استانها، کلانشهر اصفهان این معافیت را که طی دو سال گذشته اعمال میشد، حذف کرده است.»
مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری، با تأکید بر اهمیت این مشوقها، تصریح کرد: «اعمال این مشوقها، علاوه بر تسهیل در روند جذب سرمایهگذاران، کاهش قابل توجه هزینههای پروژههای گردشگری، تسریع در اجرای طرحها، افزایش اشتغالزایی، رونق اقتصادی و توسعه کسبوکارهای محلی را در پی خواهد داشت و همچنین باعث حفظ نقدینگی سرمایهگذاری در ابتدای شروع پروژهها میشود.»
تجری در پایان خاطرنشان کرد: «پیگیریهای لازم جهت افزایش و تعمیم این مشوقها به سایر استانها و شهرستانهای کشور صورت گرفته است؛ از جمله مکاتبه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با کلیه استانداران در این خصوص که انتظار میرود با اتخاذ و تمهیدات مناسب، توسعه این حمایتها تسریع شود.»