نصیر حیدریان رهبر ارکستر سموفنیک تهران از حمایت و بهره مندی برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان به عنوان سولیست در ارکستر سمفونیک تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن موسیقی ایران به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ، نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران که با حضور در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از برخی اجراهای شرکت کنندگان دیدن کرده ، درباره اجراهای این دوره گفت:هر بار که در جشنواره حاضر میشوم و اجراها را میبینم، تعجبم بیشتر از قبل میشود. با امکاناتی که وجود دارد و سازهایی که در فروشگاهها به فروش میرسند، پیشرفت جوانان در همه زمینهها رو به افزایش است. حتی در ارکستر جوانان که چندی پیش برگزار شد، ردههای سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ ساله حضور داشتند. در گروه سازهای زهی، یکی دو نفر از نوازندگان ارکستر جوانان در جشنواره نیز شرکت کردهاند و مطمئنم که جوایزی را به دست خواهند آورد. برایم جالب است که در شرایط فعلی موسیقی کشور، با وجود محدودیتها، زحمات اساتید باعث شده جوانان به چنین پیشرفتی دست یابند. روزی که اجراها را گوش میکردم، در بخش پیانو سه نفر در گروه “ج” اجرا داشتند که واقعاً حیرتآور بود. مطمئنم اگر در سالهای آینده شرایط بهتر شود و امکانات بیشتری برای موسیقی و هنرستانها در نظر گرفته شود، حتماً آینده روشنی در بخش موسیقی در سطح بینالمللی خواهیم داشت.
حیدریان در خصوص بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان جشنواره موسیقی جوان در اجراهای ارکستر سمفونیک تهران اظهار داشت: در نظر داریم حتماً از ظرفیت جوانان و برگزیدگان این جشنواره در ارکستر سمفونیک تهران استفاده کنیم. اگر به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران به فعالیت ادامه بدهم، قطعاً از جوانانی که اجراهایشان را دیدهام به عنوان سولیست بهره خواهم گرفت تا بتوانند در ارکستر سمفونیک، سولو بنوازند.
وی دلیل این تصمیم را معرفی و شناساندن هنرمندان جوان به جامعه دانست و گفت: در مسابقات، مخاطبان کمتری حضور دارند و حیف است جوانانی که جایزه میگیرند و عملکرد خوبی دارند، در سطح بیشتری دیده نشوند. اگر در جایگاهم باقی بمانم، قطعاً این کار را انجام خواهم داد و یک یا دو نفر از استعدادهای جوان را برای اجرای کنسرت با ارکستر دعوت میکنیم.
نصیر حیدریان افزود: تصمیم بر این است که در جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، ارکستری از هنرجویان هنرستانها به رهبری من تشکیل شود و سولیستهایی که در جشنواره موسیقی جوان جایزه دریافت کردهاند بتوانند در این جشنواره به صورت سولو اجرا کنند.
رهبر ارکستر سمفونیک تهران در خصوص اهمیت جشنواره موسیقی جوان گفت: همانگونه که از نام جشنواره پیداست، در هر کشوری که به جوانان بها داده شود و برایشان برنامهریزی صورت گیرد، موفقیت حتمی است؛ چرا که آینده را جوانان میسازند. جشنواره موسیقی جوان میتواند بسیار مثبت باشد، اما به شرط آنکه تنها در سطح کوچک برگزار نشود و گستردهتر شود. این وظیفه مسئولان است که این جشنواره را گسترش دهند.
حیدریان در پایان تأکید کرد: خواهش من این است که برای برندگان جشنواره موسیقی جوان برنامهریزی شود تا در شهرستانهای مختلف نظیر شیراز، اصفهان، مشهد و… به اجرای رسیتال بپردازند. این بسیار مهم است که جوانان سایر استانها ببینند همسنوسالانشان با چه مهارتی ساز مینوازند. چنین اجراهایی باعث تشویق و گرایش بیشتر به موسیقی میشود. نباید این جشنواره تنها به چند روز محدود باشد و با پایان جشنواره اجراها هم تمام شوند. از همین هفته آینده میتوان تدارک اجراها را دید، زیرا هنرمندان آمادهاند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جامعه با این هنرمندان آشنا میشود و خودِ آنها نیز با تجربه اجرای صحنهای انگیزه بیشتری پیدا میکنند. هر چه کنسرتهای بیشتری برایشان برگزار شود، موفقتر خواهند بود.