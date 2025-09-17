رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه چالش اصلی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، تامین اعتبار است، گفت: با توجه به اینکه این پروژه در برنامه هفتم توسعه جزو پروژه‌های پیشران است، تکمیل این پروژه نیاز به ردیف اعتباری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در خصوص آخرین وضعیت اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با اشاره به سطح ۲۴۶ هزار هکتاری فاز دوم طرح اظهار کرد: تخصیص آب آن انجام شده و مطالعات آن در سطح حدود ۱۴۰ هزار هکتار به صورت PC و مابقی به صورت EPC انجام شده است.

وی با اشاره به اعتبار موردنیاز این پروژه بیان کرد: برآورد اعتبار فاز دوم طرح برای اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۷۱ همت بوده، ولی با توجه به افزایش فهرست بهاء، اعتبار موردنیاز بیش از ۲۰۰ همت پیش‌بینی می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه موارد و مسائل مختلف طرح با اعضای کمیسیون کشاورزی مطرح شده و قول پیگیری داده‌اند، گفت: درخواست ما این است که با توجه به اینکه مقرر بود ۲۰ درصد از سهام دولت در نیشکر فروخته و به اجرای فاز ۲ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری تخصیص یابد انتظار است این اتفاق هرچه سریع‌تر انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیاز به ردیف اعتباری دارد، اظهار کرد: چالش اصلی فاز۲ این طرح، تامین اعتبار است که با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه جزو پروژه‌های پیشران است، باید ردیف اعتباری مختص این طرح در نظر گرفته شود.

سلطانی کاظمی تقویت و تثبیت امنیت غذایی کشور و ارتقا بهره‌وری و توسعه پایدار منابع آب و خاک را از اثرات مثبت اجرای این طرح برشمرد و بیان کرد: با اجرای کشاورزی مدرن از طریق حمایت از تشکل‌های بهره‌بردار مردم نهاد در قالب این طرح می‌توانیم به قطب کشاورزی تبدیل شویم و همچنین این طرح باعث صرف‌جویی یک میلیارد متر مکعبی آب در سال می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بالادست شبکه‌های فرعی و ایجاد پتانسیل تولید ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی و بستر مناسب جهت توسعه صنایع تبدیلی مواد غذایی از دیگر مزیت‌های این طرح است.