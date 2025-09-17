پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه کمیسیون دانشجویی استان گفت: بیش از ۷۲ هزار دانشجو در ۶۳ واحد دانشگاهی لرستان مشغول به تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با اشاره به تحصیل بیش از ۷۲ هزار دانشجو در ۶۳ واحد دانشگاهی لرستان گفت: هزار و ۲۳ نفر از آنها نیز دانشجوی خارجی میباشند.
سعید پور علی با بیان اینکه دانشگاهها بنیان پیشرفتهای علمی کشور هستند و مبین این امر تعداد شهدای دانشجو و دانشگاهی ما در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی است افزود: بخش عمده پیشرفتهای کشور در حوزههای دفاعی، پزشکی وهستهای که مورد غصب و کینه دشمنان صهیونیستی قرار گرفته مرهون تلاشهای شهدای دانشجو و دانشگاهیان بوده است، ولی دشمن از این نکته غافل است که این شهدا، هزاران دانشجوی متعهد و علاقهمند به این مسیر در کشور پرورش دادهاند.
پورعلی گفت: دانشگاه منشأ توفیقات علمی، سربلندی و عزت کشور است و برهمین اساس، هویت دانشگاه و هویت خود دانشجو نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا این ظرفیت عظیم در خدمت حفظ تمامیت ارضی و ملی ما قرار دارد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید مشکلات کمی و کیفی موجود در حوزه دانشگاه را باهم افزایی، سرعت و جدیت ویژه در بخشهای مختلف زیرساختی از جمله امور خوابگاهی، معارضین اراضی دانشگاه ها، سلف سرویسهای دانشجویی پیگیری نمایند.
معاون سیاسی استاندار لرستان تأکید کرد همه خدمات دانشگاهی واگذار شده به بخش خصوصی و امور پیمانکاری نیز باید با نظارت ویژه انجام شود.
پورعلی ضمن تأکید بر نقش ویژه دانشجویان در تقویت سرمایه اجتماعی گفت: پیرو طرح گفتگوی اجتماعی استاندار لرستان لازم است مدیران دانشگاهها نیز اقدامات لازم برای برگزاری این گفتوگو در قالب هیئتهای علمی، تشکلهای دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان را در دستورکار قرار دهند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان نیز در این جلسه برضرورت به روزرسانی اطلاعات دانشگاههای استان تاکید کرد.
رضا آریایی فر گفت: بهبود شرایط فیزیکی خوابگاههای دانشجویی، سرویسهای ایاب و ذهاب، توجه به میزان شهریهها نیز باید در دستور کار دانشگاهها برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها باشد.