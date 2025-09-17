پس از قهرمانی رحمان عموزاد در رقابت‌های کشتی آزاد جهان، مردم مازندران به شادی و سرور پرداختند.

خوشحالی مردم مازندران پس از قهرمانی رحمان عموزاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از قهرمانی رحمان عموزاد خلیلی دلاور شایسته مازندرانی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی، مردم مازندران به شادی و سرور پرداختند.

مناطق مختلف مازندران به ویژه خلیل شهر بهشهر زادگاه این قهرمان جهان، به دنبال کسب نشان طلا توسط رحمان عموزاد کشتی گیر ملی پوش ایران غرق در شادی شد.

عموزاد که در یک دیدار حساس و حساب شده با برتری مطلق ۱۰ بر ۰ مقابل کشتی گیر ژاپنی بر سکوی نخست جهان ایستاد علاوه بر کسب نشان طلای رقابت‌های جهانی، انتقام شکست مقابل این کشتی گیر در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس را هم از او گرفت.

ایوب رضوانی و گزارشی در این زمینه: