وی تصریح کرد: "سن 65 سالگی نقطه پایان فعالیتها نیست، بلکه میتواند آغازی برای نقشآفرینیهای جدید اجتماعی و اقتصادی باشد."
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در پایان از رسانهها خواست تا با اطلاعرسانی صحیح، به درک بهتر این مفهوم و مشارکت فعال سالمندان در توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
این تأکیدات در حالی مطرح میشود که استان قزوین با 8.9 درصد جمعیت سالمند، سیزدهمین استان پیر کشور به شمار میرود و هماکنون 160 هزار سالمند در آن زندگی میکنند که 18 هزار و 832 نفرشان تحت پوشش بهزیستی هستند.
در همین نشست، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، به چالشهای پیش روی سالمندان اشاره کرد و گفت: “تشخیص و درمان بیماریهای مختلف و همچنین افزایش هزینههای زندگی و تورم سبب شده است که کیفیت زندگی سالمندان ما کاهش یابد.”
وی افزود که این افت کیفیت خود را در اعتراضات و تقاضاهای بازنشستگان برای مستمری و حتی تامین مسکن نشان میدهد.
محمدبیگی از رئیس سازمان بهزیستی درخواست کرد تا طرحهای ویژهای برای حمایت از سالمندان در نظر گرفته شود.
او با اشاره به نکات دکتر قافلهباشی از دانشگاه علوم پزشکی، پیشنهاد داد که “طرحهای غربالگری که برای نوزادان داریم، باید به طرحهای مشابهی برای سالمندان نیز توسعه دهیم.”
این نماینده مجلس تأکید کرد که در کمیسیون بهداشت با حمایت دولت، اقداماتی برای پیشگیری و کاهش بار بیماریهای سرطانی، مزمن و صعبالعلاج انجام شود.
وی افزود: “تشخیص سریع بیماریها میتواند هزینههای درمان را به شدت کاهش دهد، زیرا در مواردی یک بیمار سرطانی ممکن است هزار برابر یک فرد عادی هزینه داشته باشد. اگر بتوانیم به موقع تشخیص دهیم، میتوانیم اقدامات موثری را انجام دهیم.”
قزوین در آستانه موج سالمندی: چالشها و فرصتها
زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین، در این جلسه با اشاره به شتاب بیسابقه سالمندی در ایران، هشدار داد که جمعیت سالمندان کشور که از سال 1355 تا 1398 دو برابر شده، پیشبینی میشود در کمتر از دو دهه آینده باز هم دو برابر شود.
او افزود: "این یک پدیده جهانی است؛ تا سال 2050، جمعیت سالمندان جهان به حدود 1.5 میلیارد نفر خواهد رسید و سهم سالمندان ایران از 5 درصد در سال 1355 به 30 درصد در سال 1435 افزایش خواهد یافت."
وی ساماندهی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان را نه تنها یک وظیفه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای استان برشمرد.
مهاجرت جوانان و خالی شدن روستاها؛ دغدغه استاندار قزوین
محمد نوذری، استاندار قزوین، نیز در همین نشست، معضل خالی شدن روستاها از جمعیت جوان را به عنوان یکی از چالشهای جدی استان مطرح کرد.
او با اشاره به مناطق الموت شرقی و غربی، که بیشترین تعداد سالمند را در خود جای دادهاند، تأکید کرد: "جوانان به دنبال فرصتهای شغلی و تحصیلی از روستاها مهاجرت میکنند. این موضوع، برنامهریزی جامع برای افزایش ماندگاری جوانان و بهرهبرداری از پتانسیلهای غنی استان، از جمله قابلیتهای تاریخی و گردشگری الموت و ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی قزوین را میطلبد."
استاندار قزوین افزود که با وجود 4 هزار واحد صنعتی بزرگ، قزوین فرصتهای توسعه بسیاری دارد که میتواند به تقویت جمعیت جوان و پایداری اقتصادی استان کمک کند. وی هشدار داد که مهاجرت فزاینده جوانان به شهرها، به تهدیدی جدی برای ساختار جمعیتی استان تبدیل شده است.