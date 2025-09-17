به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: از این تعداد بیش از ۵۹ هزار نفر متقاضی حائز شرایط بوده و تایید نهایی شدند.

روح اله عمادی با اشاره به تعداد متقاضیان و میزان اراضی تامین‌شده افزود: برای ۳۱ هزار نفر افتتاح حساب انجام شده که ۲۲ هزار نفر وجه اولیه خود را واریز کردند.

او ادامه داد: در مجموع برای ۲۴ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط، پروژه مسکونی تخصیص داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری، به پنج هزار نفر دیگر از این متقاضیان طرح تخصیص یابد که این اقدام نشان از عزم جدی برای حل مشکل مسکن در استان دارد.