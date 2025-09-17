نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از آغاز پیش ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه ۱۴۰۴، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: پیش ثبت‌نام‌های حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه، آغاز می‌شود.

او از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست: درباره هزینه حج آینده و مبلغی که قرار است زائران در پیش ثبت‌نام واریز کنند همچنین هزینه کاروان‌های زوجی، به متقاضیان حج تمتع اطلاع‌رسانی شود.

اکبر رضایی معاون حج و عمره نیز، از آماده شدن فرم‌های پیش ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ خبر داد.