به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العربی، جوان فلسطینی بر روی ویرانه های خانه اش در منطقه التفاح در شرق شهر غزه ایستاد و با فریاد اعلام کرد: ای نتانیاهو هر چقدر تخریب کنی ما از غزه خارج نمی شویم.

این جوان فلسطینی گفت: ما متعلق به اینجاییم و از اینجا بیرون نمی رویم. ما از منطقه التفاح، پایداری می کنیم و مقاومت می ورزیم. همین جا یا می میریم یا زندگی می کنیم. ای نتانیاهو هر کاری کنی ما از غزه بیرون نمی رویم هر چقدر ویران کنی ما خارج نمی شویم. ما از اینجا نمی رویم. ما در اینجا پایدار می مانیم. خدا برای ما کافی است. بدان ای نتانیاهو ما از اینجا خارج نمی شویم.