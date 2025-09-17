آغاز نخستین تور صنعتی خراسان رضوی با حضور استاندار
نخستین تور صنعتی خراسان رضوی به ابتکار استاندار و به همت خانه صنعت، معدن و تجارت این استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این اقدام به منظور اتصال بین بخشهای خدماتی و صنعتی با محوریت معرفی ظرفیتهای صنعتی به گردشگران، زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا (ع) انجام میشود که در نخستین تور صنعتی خراسان رضوی، معرفی بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور در یکی از کارخانجات مشهد، انتخاب شده است.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم با تأکید بر اهمیت فزاینده تورهای صنعتی، این رویداد را «حلقه اتصال حیاتی» میان بخشهای خدمات و صنعت استان خواند و گفت: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد استان بر پایه خدمات است و با راهاندازی تورهای صنعتی که پیش از این در کیش تجربه شده است، از ظرفیتهای بیبدیل اقتصاد زیارت بهرهبرداری میشود.
غلامحسین مظفری با تاکید بر لزوم تداوم و گسترش این برنامهها اظهار کرد: تورهای صنعتی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین و ارزشمندترین رویدادهای استان را دارند.
به گفته او، این تورها، با توجه به ظرفیتهای بالا در حوزههای مختلف، میتوانند پلی برای شناخت و بهرهبرداری از این توانمندیها باشند و هماهنگی و همافزایی حاصل از آنها، مسیر توسعه استان را هموار خواهد کرد.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش شناخت از توانمندیهای صنعتی تأکید کرد و افزود: حتی بسیاری از فعالان صنعتی نیز شناخت کاملی از این بخش ندارند؛ اما این بازدیدها، علاوه بر فراهم آوردن فرصتی بینظیر برای جوانان به واحدهای صنعتی نیز امکان میدهد تا از ایدههای نو و خلاقانه این قشر بهرهمند شوند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه برگزاری تورهای صنعتی باید جدی گرفته شود، تاکید کرد: بهرهگیری از این فرصت میتواند منافع گستردهای در تمام حوزهها به همراه داشته باشد.
وی همچنین به علاقهمندی زائران به بازدید از واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: این تورها علاوه بر ابعاد فرهنگی و آشنایی با ظرفیتهای استان، از نظر اقتصادی نیز یک فرصت برای کسب درآمد محسوب میشوند.
مظفری با یادآوری تجربه موفق تورهای صنعتی در منطقه آزاد کیش افزود: در کیش این ایده به طور جدی دنبال شد و بسیاری که آنجا را صرفاً مقصد گردشگری میدانستند، در تورهای صنعتی شرکت کردند.
این مسئول اضافه کرد: در خراسان رضوی، با تنوع بیشمار واحدهای صنعتی، این برنامهها میتوانند مؤثر و الهامبخش باشند و ما اطمینان داریم که با جدیت بخش خصوصی و علاقه جوانان به آشنایی با صنایع، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
وی تصریح کرد: این تورها میتوانند دانشآموزان تا بازنشستگان را در بر گیرند، حتی بسیاری از بانوان خانهدار و گروههای تخصصی نیز علاقهمند به شرکت در این بازدیدها هستند و با راهاندازی رسمی این تورها، تحولات مثبتی رخ خواهد داد.
تورهای صنعتی، نوآوری برای توسعه پایدار و آینده شغلی جوانان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم مهمترین دستاورد تورهای صنعتی را آشنایی جوانان استان با شیوههای ایجاد صنایع و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی ذکر کرد و گفت: این آشنایی میتواند زمینهای برای ورود جوانان به عرصه کار و در دست گرفتن مسیر توسعه استان توسط خودشان باشد.
محمدرضا توکلیزاده برگزاری چنین رویدادهایی را «یک افتخار و نوآوری تازه» در استان و کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این برنامه به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود و زمینهساز توسعه پایدار کشور باشد.
وی گفت: امید است، این تور صنعتی موجب فراگیری گسترده جوانان از ظرفیتها و تنوع صنایع استان شود. در تورهای بعدی، جوانان با حوزههای صنعتی مختلف آشنا خواهند شد و این شناخت میتواند در انتخاب مسیر آینده زندگی و شغلیشان تأثیر بسزایی داشته باشد.
نیروگاههای خورشیدی سقفی؛ راهکاری نوین برای پایداری انرژی و کاهش هزینهها
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به نخستین تور صنعتی که با هدف بازدید از بزرگترین نیروگاه سقفی خورشیدی کشور در کارخانه عالیس برگزار میشود، به مزایای نیروگاههای خورشیدی سقفی صنعتی پرداخت و گفت: اهمیت این نوع نیروگاهها در این است که دیگر نیازی به زمین جدید برای ساخت نیست و مسأله سطح اشغال زمین بهطور کامل رفع میشود.
محمد علی چمنیان افزود: افزون بر این در این مدل از نیروگاهها، تجهیزات اتصال کمتری مصرف میشود که خود صرفهجویی قابل توجهی را به همراه دارد.
او با اشاره به حدود شش هزار کارخانه فعال در استان خراسان رضوی، بیان کرد: ظرفیت ایجاد نیروگاه خورشیدی سقفی در استان حدود هزار مگاوات برآورد میشود و این نیروگاهها هزینه تولید برق را بهطور چشمگیری کاهش میدهند.
وی رفع چالش قطع برق شهرکهای صنعتی را از دیگر مزایای این طرح دانست و ادامه داد: ایجاد نیروگاههای خورشیدی سقفی میتواند مشکل خاموشی شهرکهای صنعتی را رفع و همچنین بودجه مورد نیاز شرکت شهرکها برای برقرسانی را کاهش دهد، این اقدام فشار وارد بر شبکه برق را نیز به میزان زیادی کم میکند.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر محل ساخت این نیروگاهها تاکید کرد: از آنجا که این نیروگاهها در محل مصرف ساخته میشوند، هزینه تولید برق بسیار پایین است؛ علاوه بر این از منظر پدافند غیرعامل نیز این نیروگاهها نقش مهمی در افزایش تابآوری شبکه دارند و میتوانند بهعنوان الگویی ارزشمند در سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرند.
بزرگترین نیروگاه سقفی کشور در محل کارخانجات عالیس با ظرفیت قابل توجه چهار و نیم مگاوات در زمینی به وسعت ۹۰ هزار مترمربع در مدت شش ماه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان در شهریور امسال به بهرهبرداری رسید.