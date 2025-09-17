پخش زنده
موالی زاده گفت: بحران آتشسوزی تالاب هورالعظیم به دستور کار ملی رسید و در جلسه هیئت دولت بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با اشاره به برگزاری نشستهایی با وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و سایر مسئولان ذیربط، اظهار کرد: در این نشستها پیرامون خوداشتعالی تالاب هورالعظیم و پیامدهای زیستمحیطی آن بهطور جدی تبادلنظر شد.
وی افزود: ضرورت دارد راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تداوم این چالش زیستمحیطی در اسرع وقت اتخاذ شود تا از مشکلات تنفسی و آسیبهای ناشی از دود متصاعدشده به شهروندان خوزستانی کاسته شود.
امام جمعه اهواز در روزهای گذشته در تشریح اولویتهای موجود، به معضل دود ناشی از آتشسوزی در تالاب هورالعظیم عراق اشاره کرده و گفته: این موضوع مدتهاست نفس مردم خوزستان را گرفته و باید در اولویت قرار گیرد و هرچه سریعتر با دیپلماسی قاطع این مشکل برطرف شود.
فرماندار هویزه تأکید کرد: مهار خودسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم تنها با رهاسازی آب و مشارکت سه کشور ایران، عراق و ترکیه امکانپذیر است.
هورالعظیم، یکی از بزرگترین تالابهای مرزی ایران و عراق، سالهاست میان خشکسالی، کاهش حقآبه و آتشسوزیهای مکرر گرفتار شده است.
دود ناشی از این حریقها نهتنها اکوسیستم تالاب را نابود میکند، بلکه ریههای مردم خوزستان را هدف گرفته و هر سال هزاران بیمار تنفسی راهی اورژانسها میکند.