مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مصرف متوازن کودهای ازته و فسفاده کلید دستیابی به کشاورزی پایدار و محصولی پربار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به آغاز فصل کشت‌های پاییزه، مصرف همزمان و متوازن کود‌های ازته و فسفاته را کلید افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و بهره‌وری منابع خاک عنوان کرد.

وی اظهار داشت: مصرف همزمان کود‌های ازته و فسفاته در آغاز فصل کشت، نقش مهمی در رشد یکنواخت گیاه، توسعه سیستم ریشه‌ای، و بهره‌برداری بهینه از عناصر غذایی خاک دارد. و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب کاهش شدید عملکرد نهایی شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تاکید بر اهمیت آموزش شیوه‌های صحیح مصرف نهاده‌ها، نقش رسانه‌ها را در انتقال توصیه‌های فنی به کشاورزان حیاتی دانست و افزود: آگاهی‌بخشی به کشاورزان درباره تغذیه متوازن نه‌تنها موجب افزایش تولید می‌شود، بلکه درآمد بیشتری را نیز برای آنان به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش منابع آب در سال‌های اخیر، استفاده بهینه از کود‌های کشاورزی را یکی از راهکار‌های مؤثر در مقابله با تنش‌های آبی دانست و گفت: راهبرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی، پایداری تولید در شرایط کم‌آبی است و در همین راستا، برنامه‌هایی برای تامین کود یارانه‌ای و توسعه کشت‌های دیم در دستور کار قرار دارد.

الیاسی بیان کرد: مصرف متوازن کود‌های ازته و فسفاته نه‌تنها موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می‌شود، بلکه با بهبود جذب عناصر غذایی و کاهش ضایعات، نقش مؤثری در حفظ سلامت خاک و پایداری تولید ایفا می‌کند.»