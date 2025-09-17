به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در نشست هماهنگی پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال زراعی گذشته، بر لزوم ادامه و تقویت این فعالیت‌ها برای پیشگیری از کشت‌های ممنوعه و ترویج کشت‌های جایگزین تاکید کرد.

شریفی بر لزوم به‌روز‌رسانی بانک اطلاعاتی کشت گیاهان ممنوعه، تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم در سال زراعی جاری علاوه بر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کار پیشگیری از کشت‌های ممنوعه و ترویج کشت‌های جایگزین را با جدیت دنبال کنیم و در این راه می‌بایست از توان مددکاران، مروجین، شورا‌های روستا و دهیاری‌ها استفاده نماییم.

او گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تمام توان در راستای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه و حمایت از کشاورزان برای جایگزینی کشت‌های اقتصادی و پایدار تلاش خواهد کرد.