اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزار و هفتصد و بیست و پنجمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، وحید آبره، ۱۶ ساله که از بیمارستان ولایت به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های جانبخش آبره در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۰ ساله ساکن طبس و آقای ۳۰ ساله ساکن مشهد پیوند شد و زندگی دوباره بخشید.

او ادامه داد: کبد زنده یاد آبره برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

به گفته این مسئول، قرنیه‌های مرحوم آبره برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.