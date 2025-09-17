به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر سرتیپ دوم ستاد حمیدرضا سلمانی، مشاور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اجلاسیه با بیان اینکه یادواره‌های شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار اثرگذار است، بر لزوم پاسداری از خون شهدا تأکید کرد.

سلمانی، انقلاب اسلامی را نعمتی مقدس دانست و افزود: نهضت انقلاب اسلامی ریشه در قیام عاشورا دارد ویژگی بارز یاران امام حسین(ع) این بود که امام‌زمان خود را شناختند و ماندند و نهضت عاشورا ماندگار شد.

مشاور فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به عمر بیش از ۴۶ساله انقلاب اسلامی، گفت: تمام ایادی شرق و غرب تلاش کردند انقلاب اسلامی ریشه ندواند و شرق و غرب بر سر انقلاب اسلامی متحد شدند و قبل از آن چنین سابقه‌ای نداشت و هندسه قدرت با ظهور انقلاب اسلامی تغییر کرد.

سلمانی دفاع مقدس ۱۲ روزه را مصداقی از این اتحاد دانست و گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، همه ایادی غرب به اسرائیل کمک کردند.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم با اشاره به مقام رفیع شهدا، گفت: شهدا قبل از شهادت مجاهد بودند و امیرالمؤمنین (ع) در روایتی بر زندگی مجاهدانه شهدا تأکید دارد.

مطیعی با اشاره به وقایع جهان اسلام، به‌ویژه دفاع مقدس ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: امروز در موقعیتی هستیم که برای ادامه راه شهدا و عرض ادب به مقام شامخ آنان باید مجاهد باشیم.

مطیعی مصادیق مجاهدت در زمان حاضر را برشمرد و گفت: این مجاهدت می‌تواند با مال، با نفس و جان، همان گونه که شهدا جان خود را تقدیم کردند و با زبان باشد که همان جهاد تبیین است و رهبر انقلاب بر آن تأکید فراوان دارند.

وی در پایان بر وظیفه عمومی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تأکید و خاطرنشان کرد: وظیفه داریم فرهنگ ایثار و شهادت را منتقل کنیم تا جهاد اتفاق بیفتد و خداوند توفیق مجاهدت به ما عطا کند.

محمدحسن آصفری، سرپرست فرمانداری شاهرود نیز در این مراسم گفت: دشمن با تحلیل‌های خود روحیه شهادت‌طلبی نیروهای مسلح ایران را ندیده گرفت و با ایثارگری آنان، نقشه‌هایش در هم شکست.

آصفری ایثارگری ارتشیان را عامل اصلی پیروزی‌های میدان نبرد دانست و گفت: ایثارگری ارتشیان نبود، پیروزی‌ها نصیب نمی‌شد.

این اجلاسیه در راستای کنگره بزرگداشت ۳ هزار شهید استان سمنان که از ۳۱ شهریورماه آغاز می شود برگزار شد.