به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماشاالله ویسی‌نژاد گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۰۰ بسته نوشت‌افزار و کیف به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به دانش‌آموزان نیازمند زیر پوشش بهزیستی امیدیه اهدا شد.

وی افزود: این اقدام در قالب پویش «همه حاضر» و با هدف حمایت از تحصیل کودکان نیازمند توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری انجام شده است.

ویسی‌نژاد با قدردانی از این حمایت خداپسندانه خیرین و نیکوکاران، ادامه داد: پویش «همه حاضر» تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت تا نیاز‌های سایر دانش‌آموزان نیز تأمین شود.