پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره بهزیستی امیدیه از اهدای ۳۰۰ بستههای تحصیلی حاوی نوشت افزار و کیف به دانش آموزان زیر پوشش این نهاد حمایتی در قالب پویش همه حاضر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماشاالله ویسینژاد گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۰۰ بسته نوشتافزار و کیف به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به دانشآموزان نیازمند زیر پوشش بهزیستی امیدیه اهدا شد.
وی افزود: این اقدام در قالب پویش «همه حاضر» و با هدف حمایت از تحصیل کودکان نیازمند توسط شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری انجام شده است.
ویسینژاد با قدردانی از این حمایت خداپسندانه خیرین و نیکوکاران، ادامه داد: پویش «همه حاضر» تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت تا نیازهای سایر دانشآموزان نیز تأمین شود.