تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در رقابتهای قهرمانی مردان جهان مقابل تونس ایستاد؛ مسابقهای که در ست نخست با شکست آغاز شد، اما ورق بازی به شکلی متفاوت برگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وقتی تیم ملی والیبال ایران ست نخست را واگذار کرد، نگاهها به نیمکت بود. اینجا بود که روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی ایران، نقشش را نشان داد. او با تعویضهای حسابشده، جریان بازی را تغییر داد. در لحظاتی از بازی ورود امیرحسین اسفندیار و علی حقپرست با سرویسهای سنگینشان، فاصله امتیازها را از بین برد و روح تازهای به تیم دمید.
در ستهای بعدی، حضور علی رمضانی و سیدعیسی ناصری بار دیگر نشان داد که نیمکت ایران پر از قهرمان است. هر بازیکنی که وارد زمین شد، انگار فقط به یک چیز فکر میکرد و آن هم بردن برای ایران و بالا بردن پرچم کشورمان بود. هیچکس به ترکیب اصلی یا نیمکتنشینی اعتراض نداشت؛ همه یک صدا و یکدل، تنها برای موفقیت تیم ملی تلاش میکردند.
بزرگترین درس برد سه بر یک ایران مقابل تونس، این بود که والیبال ایران به معنای واقعی کلمه «تیم» است. هر کس به زمین آمد، بهترین نمایش خود را ارائه داد و هر کسی بیرون نشست، با تمام وجود تشویق و حمایت کرد و این همبستگی همان چیزی است که پیاتزا بر آن تأکید دارد.
حالا ایران با روحیهای تازه به سراغ بازی حساس برابر فیلیپین میزبان میرود؛ جایی که اتحاد و قدرت تیمی میتواند بار دیگر سرنوشت را به سود ملیپوشان رقم بزند. اگر ایران همینگونه ادامه دهد، حمایت ۲۰ هزار نفری تماشاگران میزبان هم مقابل شاگردان پیاتزا بی اثر خواهد بود.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳ پنجشنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان میرود.