وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران بر رفع موانع موجود از مسیر توسعه تجارت میان ایران و افغانستان تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در مراسمی در جمع مسئولان دولت افغانستان و بخش خصوصی دو کشور در کابل با اشاره به پیشینه تاریخی تجارت میان ایران و افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران بر تجارت با همسایگان خود بویژه با افغانستان تمرکز کرده است.

وی با اشاره به اینکه رشد تجارت باعث ارتقای سطح معیشتی مردم دو کشور می‌شود افزود: فعال شدن بخش خصوصی دو کشور نقش محوری در ارتقای سطح تجارت و بهبود وضعیت معیشتی دارد.

آقای اتابک در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موانع در مسیر رشد تجارت میان ایران و افغانستان گفت: یکی از مسائل مهم میان دو کشور مسئله ترانزیت است که وضعیت خوبی در هر دو کشور ندارد، ترانزیت در ایران و افغانستان با مشکلات و موانعی همراه است، جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌هایی که دارد برای حل این مشکل اقدام می‌کند.

وی افزود: گمرکات مسئله دیگری است که در مسیر تجارت دو کشور قرار دارد، تجهیز گمرکات و فعال بودن آن امر مهمی است که این مشکل در هر دو طرف وجود دارد.

وزیر صمت گفت: توقف کامیون‌های حامل کالا‌های تجاری در هر دو طرف مرز به عنوان یک مانع قلمداد می‌شود بنابراین اگر بتوانیم مشکلات ترانزیتی را برطرف کنیم، بخشی از مشکلات توسعه تجارت برطرف می‌شود.

آقای اتابک با اشاره به اهمیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان افزود: براساس توافقنامه‌ای که ملابرادر معاون کابینه اقتصادی افغانستان در سفرش به ایران امضا کرده است، برای اجرایی شدن این توافقنامه باید شانزده کمیته تشکیل شود که این کمیته‌ها در بخش‌های صنعت، تجارت و معدن فعالیت کنند.

وی گفت: این کمیته‌ها هنوز پیگیری نشده است و می‌خواهیم اکنون از این ظرفیت استفاده کنیم و قرار است کمیسیون مشترک در آبان ماه در کابل تشکیل جلسه دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین افزود: با توجه به تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی و افغانستان که در هر دو کشور ثبت شده‌اند، ما باید فعالیت این شرکت‌ها را روان سازی کنیم و درصورت روان سازی آنها، میزان تجارت دو کشور دو برابر خواهد شد.