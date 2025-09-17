توزیع هزاران بسته لوازم التحریر در قالب پویش مهر علوی
مدیرکل آموزش و پرورش استان از توزیع ۹ هزار بسته آموزشی برای دانشآموزان کم برخوردار قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
حسنعلی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در مراسم توزیع 9 هزار بسته تجهیزات و لوازم التحریر بین دانشآموزان نیازمند، از زحمات خیرین و همکاران خود قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش بنیاد علوی و مجمع خیرین مدرسهساز و دانشآموزیار گفت: شکوه این مراسم در کار بزرگ شماست؛ امروز شاهد یکی از زیباترین صحنههای آموزشی هستیم که با همت شما رقم خورده است.
اصغری با بیان اینکه حمایت از دانشآموزانی که قادر به تهیه امکانات آموزشی نیستند، وظیفه آموزش و پرورش است، افزود: این کار ارزشمند برای رضایت خداوند انجام میشود و آثار مثبت آن آینده روشنی برای دانشآموزان و استان رقم خواهد زد.
گفتنی است؛ از مجموع ۹۰۰۰ بسته لوازمالتحریر، ۴۰۰۰ بسته توسط مجمع خیرین "دانشآموزیار" و ۵۰۰۰ بسته توسط بنیاد علوی تهیه شده است.