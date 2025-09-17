مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از آمادگی کامل استان برای میزبانی از آخرین موج گردشگران تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی با اشاره به آمادگی استان کرمانشاه با ظرفیت ویژه گردشگری برای میزبانی از گردشگران در هفته پایانی شهریورماه گفت: همه مراکز اقامتی و پذیرایی در سطح استان آماده میزبانی از آخرین موج از گردشگران تابستانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: کرمانشاه با سابقه‌ای چند هزار ساله در تاریخ ایران، یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین شهرهای فرهنگی‌تاریخی کشور است که هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سوی خود جلب می‌کند..

فرمانی گفت: علاوه بر جاذبه‌های تاریخی، کرمانشاه از نظر طبیعت نیز بسیار غنی است و مناظر کوهستانی، باغ‌ها و چشمه‌های طبیعی این استان را به مقصدی ایده‌آل برای گردشگران تابستانی تبدیل کرده است.

او افزود: هوای معتدل و مناظر زیبا در پایان شهریورماه، فرصت مناسبی برای تجربه سفری آرام و خاطره‌انگیز هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: کرمانشاه با ظرفیت و جذابیت بالایی گردشگری و پیوندی عمیق میان تاریخ و طبیعت، آماده استقبال از گردشگران تابستانی است تا خاطراتی به یادماندنی و تجربه‌هایی اصیل را برای آنان رقم بزند.