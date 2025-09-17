پخش زنده
۵۵۰ کیلومتر از شبکه راههای آذربایجان غربی لکه گیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه هدفگذاری امسال برای لکهگیری شبکه راههای استان ۵۵۰ کیلومتر است، گفت: تاکنون ۳۴۱ کیلومتر از این طرح با اعتبار ۶۷۰ میلیارد تومان اجرا شده و ۱۹۶ کیلومتر دیگر هم در حال انجام است که با تأکیدات مقام عالی استان و پیگیریهای مستقیم ایشان پرتلاش هستیم تا پایان فصل کاری به پایان برسد.
ارسلان شکری با اشاره به وجود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه بینشهری شامل بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و همچنین چهار هزار و ۷۵۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته در استان، افزود: تمام این مسیرها نیازمند نگهداری و روکش آسفالت هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر بهسازی و آسفالت راههای روستایی اظهارداشت: احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی هدفگذاری شده که تاکنون ۶۲ کیلومتر از این طرحها به بهرهبرداری رسیده است و علاوه بر این، برای ۴۲۰ کیلومتر راه روستایی قرارداد بهسازی و روکش آسفالت منعقد شده که با برنامهریزیهای انجامشده، محقق خواهد شد.
شکری محرومیتزدایی و بهسازی راههای روستایی را از سیاستهای اصلی اداره کل راهداری و حملو نقل جادهای استان دانست و گفت: ۳۷۰ کیلومتر روکش آسفالت محورهای ارتباطی و ۶۰ کیلومتر روکش راه روستایی امسال با اعتباری حدود هزار میلیارد تومان اجرا شده است.
وی اضافه کرد: هماکنون ۴۲۰ کیلومتر طرح روکش آسفالت در حال اجراست و تفاهمنامههایی شامل ۶۰ کیلومتر در تکاب، ۱۰۰ کیلومتر در منطقه آزاد ماکو، ۴۸ کیلومتر با امور عشایر و ۸۰ کیلومتر در قالب کارهای امانی نیز منعقد شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان همچنین با اشاره به انجام ۲ هزار کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری، گفت: رفع نقاط پرحادثه از اولویتهای اصلی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای است و امید میرود با این اقدامات روند کاهش تصادفات ادامه یابد.
شکری خاطرنشان کرد: این اداره کل با اجرای طرحهای متعدد و ایمنسازی نقاط پرتصادف، سهم خود را در کاهش حوادث جادهای ایفا میکند.