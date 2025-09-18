در آستانه سال تحصیلی جدید ، نظارت تیم های بازرسی و اجرای گشت های مشترک از فروشگاه های توزیع نوشت افزار و ملزومات آموزشی در گرمسار تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسعود علیزاده رئیس اداره صمت گرمسار گشت های مشترک مهر ماهی با حضور کارشناسان صمت ، اتاق اصناف ، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی انجام می شود .

وی افزود : گران فروشی ، ارائه ندادن صورتحساب فروش بیشترین مواردی است که مورد توجه بازسان قرار می گیرد و علاوه بر برخورد جذدی با متخلفان از اصناف خوش انصاف هم تجلیل می شود.

این گشت های مشترک بازرسی تا پایان مهر ماه فعال است .