پخش زنده
امروز: -
دیدار تیمهای الوصل امارات با استقلال ایران و لیورپول انگلیس با اتلتیکومادرید اسپانیا، از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیمهای فوتبال لیورپول و اتلتیکومادرید در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، هم امشب از شبکه سه پخش می شود.
در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، تیمهای سرشناس لیورپول انگلیس و اتلتیکومادرید اسپانیا، از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف یکدیگر میروند. این دیدار بهصورت زنده در قالب برنامه «گزارش ورزشی»، با گزارشگری عهده پیمان یوسفی پخش می شود.
دیدار حساس تیمهای الوصل امارات و استقلال ایران در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، از شبکه سه پخش می شود.
در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقلال ایران امروز به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ بهصورت زنده پخش میشود.
این مسابقه با اجرای برنامه «فوتبال برتر» و تحلیلهای کارشناسی پیش و پس از بازی، همراه خواهد بود.