بقائی: بازگشت تحریم ها، تفاهم با آژانس را بی اثر میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران مانند بازگشت تحریمهای شورای امنیت، تفاهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی را بی اثر خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای بقایی در نشست خبری درباره گمانه زنیها درباره توافق ایران و آژانس گفت: همواره ضروری نیست که نقطه نظر کشوری درباره یک توافق درباره متن توافق ذکر شود؛ اما ایران بر این موضوع تاکید دارد که توافق با آژانس صرفا مشروط به پرهیز از اقدام خصمانه علیه کشورمان اعتبار خواهد داشت.
وی افزود: ایران و آژانس به روشی برای اجرای تعهدات پادمانی در شرایط جدید رسیدهاند و آقای گروسی از این توافق ابراز رضایت کرده بنابراین مواضع کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه این توافق کامل نیست حاکی از آن است که سه کشور اروپایی برای آژانس، مقبولیت قائل نیستند.
اظهارنظر آمریکا درباره توان موشکی ایران؛ ممنوع
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه دخالت مقام های آمریکا درباره توان موشکی ایران را ممنوع و مردود دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی در نشست خبری درپاسخ به پرسشی درباره دخالت آمریکا درباره توانمندی موشکی کشورمان و ادعای محدودیت بر آن تاکید کرد: آمریکا بیخود گفته؛ این موضوعی نیست که کاخ سفید بخواهد درباره آن اظهار نظر کند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره تهدیدهای اروپا برای بازگرداندن تحریم ها علیه کشورمان گفت: ما این اقدام را غیرقانونی می دانیم و هم تلاشمان را برای مقابله با بازگشت تحریم ها انجام خواهیم داد.
وی درباره هدف قرار دادن فرماندهان حماس از جانب صهیونیست ها هم خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه پس از تجاوز رژیم اشغالگر به قطر، نگاه متفاوتی به تحولات دارند.
آقای بقائی هشدار داد: هیچ کشوری نمی تواند تصور کند که از این تجاوز صهیونیست ها مصون است. کسی باور نمیکند که این اقدام، بدون همکاری آمریکا رخ داده باشد. قطر برای میانجی گری، تلاش زیادی کرد اما تجاوز به این کشور نشان می دهد که واشنگتن و تل آویو، هیچ تمایلی به برقراری صلح در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین دخالت های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را نقض فاحش حقوق بین الملل دانست و تاکید کرد: ایران حمله به ماهی گیران ونزویلایی را به شدت محکوم می کند و مسئولان کشورمان در گفتگوی تلفنی با مقام های ونزوئلا بر حمایت از این کشور، تاکید کرده اند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ضرورت قطع رابطه کشورهای منطقه با رژیم صهیونی تاکید کرد: موضع کشورمان از ابتدا در این باره روشن بوده و ما همواره اعلام کرده ایم که عادی سازی رابطه با رژیم اشغالگر و نسل کش صهیونیستی به منزله عادی سازی جنایت و نسل کشی است .
آقای بقائی افزود: در ماه های اخیر پس از تجاوز صهیونیستها، شاهدیم که کشورهای منطقه هم در پی محدود کردن روابط شان با این رژیم اشغالگر هستند. ما از هر فرصتی برای تبیین موضغ مان در این باره استفاده کردیم حتی در نشست دوحه هم بر همین موضوع تاکید کردیم.
وی اضافه کرد: در سطح جهانی هم اعمال محدودیتها علیه رژیم اشغالگر در قالب کارزارهایی مثل تحریم ورزشکاران صهیونیست مطرح شده است که امیدواریم دیگر کشورهای اسلامی و عربی هم به این کارزار بپیوندند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با اشاره به تازهترین وضع نوار غزه اظهار داشت: انسان برای توصیف جنایات صهیونیست ها در غزه با کمبود واژه مواجه می شود. شدیدترین واژهای که تاکنون به کار رفته، نسل کشی است چنان که در گزارش اخیر سازمان ملل بار دیگر تاکید شده که آنچه در نوار غزه میگذرد، نسلکشی آشکار است. در دو سال اخیر، همه مختصات مربوط به نسل کشی در این منطقه تحقق یافته است.
آقای بقائی افزود: صهیونیست ها همزمان با حضور وزیر خارجه آمریکا در سرزمین ها اشغالی، موج جدیدی از حمله به غزه را آغاز کردند که این حاکی از حمایت و نقش واشنگتن در جنایت نسل کشی در این منطقه است.
وی همچنین درباره تاخیر در صدور روادید برای هیئت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تاخیر در صدور روادید، موضوع بی سابقه ای نیست اما هیچگاه این میزان از کارشکنی، وجود نداشته است. طبق تازه ترین اطلاعات، برخی روادید، صادر شده است اما درپی کسب اطلاعات تکمیلی هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضع خانم مهدیه اسفندیاری؛ شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه هم تصریح کرد: بازداشت خانم اسفندیاری، مصداق بازداشت خودسرانه و حتی فراتر از آن، گروگانگیری است. جرم اعلامی این هموطن از جانب فرانسه، حمایت از مردم فلسطین است.
آقای بقائی افزود: وزارت امور خارجه، تمام اقدام های کنسولی را برای حمایت از این تبعه کشورمان در دستور کار قرار داده است. البته موضوع تبادل زندانیان، موضوعی است که در نهادهای دیگر باید جمعبندی شود.
وی همچنین درباره اظهار نظر جولانی مبنی بر این که قطع رابطه با ایران، همیشه گی، گفت: بارها اعلام کرده ایم که با مردم سوریه دوستیم اما برای ایجاد رابطه با سوریه تحت حکومت جدید، عجله ای نداریم. هرگاه سوریه به این نتیجه برسد که ارتباط با جمهوری اسلامی؛ به نفعشان است ما هم متقابلا برای ایجاد ارتباط، آمادگی داریم.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره تهدیدهای اخیر آمریکا علیه آژانس هم گفت: قطعنامه پیشنهادی ایران به آژانس، درپی ایجاد بنیان جدیدی نیست و ما درپی محکومیت حمله به تاسیسات هسته ای کشورمان هستیم. آمریکا تهدید کرده که در صورت تصویب این قطعنامه، حمایتهای مالی اش را از آژانس، قطع میکند. البته این تهدید بی سابقه نبوده و مصداق اقدام علیه چندجانبه گرایی است.
آقای بقایی در پاسخ به پرسش دیگری با اشاره به پایبند نبودن رژیم صهیونی به اصول روابط بین الملل تاکید کرد: این واقعیت باید کشورهای اسلامی را به این نتیجه برساند که اقدام اساسی، انجام دهند. در حاشیه نشست دوحه، آقای فواد حسین، پیشنهاد دیدار مشترک میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را داده که ما از آن استقبال میکنیم و امیدواریم در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، این دیدار انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین، حرکت کشتی های کمک رسانی به غزه را فراتر از اقدام نمادین دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، باعث بیداری سران برخی کشورهای بی تفاوت؛ به موضوع غزه شود.