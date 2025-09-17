به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای بقایی در نشست خبری درباره گمانه زنی‌ها درباره توافق ایران و آژانس گفت: همواره ضروری نیست که نقطه نظر کشوری درباره یک توافق درباره متن توافق ذکر شود؛ اما ایران بر این موضوع تاکید دارد که توافق با آژانس صرفا مشروط به پرهیز از اقدام خصمانه علیه کشورمان اعتبار خواهد داشت.

وی افزود: ایران و آژانس به روشی برای اجرای تعهدات پادمانی در شرایط جدید رسیده‌اند و آقای گروسی از این توافق ابراز رضایت کرده بنابراین مواضع کشور‌های اروپایی مبنی بر اینکه این توافق کامل نیست حاکی از آن است که سه کشور اروپایی برای آژانس، مقبولیت قائل نیستند.

