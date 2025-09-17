مدیر امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت نقش سیاسی زن در اسلام گفت: کنشگری سیاسی تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی بانوان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرایی با حضور در سیمای البرز برنامه امروز البرز با موضوع زن و نقش سیاسی آن گفت: تعریف نقش سیاسی و اهمیت کار سیاسی فراتر از مجلس و عنوان سیاسی است.

مدیرامور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت نقش بانوان در خانواده افزود: تدبیر امور جامعه و حل مسائل مردم، رفع تبعیض ها، اجرای عدالت برای کل جامعه تعریف از نقش سیاسی زن در جامعه است.

سرایی با بیان اهمیت نقش زنان در کنشگری به مجری سیمای البرز بیان کرد: زنان باید نقش ممتاز و ویژه‌ای در کنشگری سیاسی داشته باشند، زنان باید مطالبه گری کنند و این جا مشخص می‌شود که تا چه اندازه اسلام برای زن ارزش ویژه‌ای قائل است.

وی با حضور در برنامه زنده امروز البرز توضیح داد: اسلام برای زن تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی مداخله در مسائل سیاسی قائل است، آن چنان که حضرت زینب (س) خطبه‌ای که در شام می‌خوانند مبتنی بر سیاست است.

سرایی با در نظر گرفتن رشد و درک سیاسی و بروز بودن بانوان به مجری سیمای البرز اظهار کرد: زن تمدن ساز مومن و آگاه مصرف کننده صرف نیست. کوچکترین مسئله سیاسی بانوان، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است و این که خود را در میدان می‌داند.

مدیرامور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با حضور در شبکه صدا و سیمای البرز خاطرنشان کرد: بانوان با آگاهی و رشد فردی همواره نقش ویژه‌ای دارند به عنوان مثال اگر روایت جنگ ۱۲ روزه را زن خانواده برعهده نگیرد، دشمن از آن سوء استفاده می‌کند.