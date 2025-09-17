پخش زنده
اجلاسیه بزرگداشت هزار شهید کارگر استان سمنان در یکی از واحدهای صنعتی سمنان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مراسم در قالب دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان با حضور خانوادههای معظم شهدای کارگر و کارگران واحدهای تولیدی برگزار شد.
حمید دهرویه سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استاندار در این مراسم گفت: چرخه اقتصاد کشور در دستان زحمتکشان کار و تولید است و در زمان دفاع مقدس هم کارگران با مسئولیت پذیری علاوه بر دفاع از مرزهای کشور ، از چرخه اقتصادی ایران هم حراست کردند.
علی نورانی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت : کمیته کارگری و کارفرمایی ستاد بزرگداشت سه هزار شهید استان ۱۳ یادواره شهدای کارگری در واحدهای تولیدی استان و ۵ یادواره شهرستانی برگزار کرده است.
وی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی ،ورزشی و دیدار با خانوادههای شهدای کارگری استان از جمله برنامههای کمیته کارگری و کارفرمایی استان بوده است.