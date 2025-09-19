به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام نوری‌زاده معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این همایش که در دامغان برگزار شد گفت ۲۳۰ هزار موقوفه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه در سامانه جامع موقوفات کشور ثبت شده است

وی افزو: در سه سال اخیر بخش زیادی از املاک موقوفه برای حفظ و صیانت سنددار شدند

وی از واقفان خواست نیات نیکوکارانه خود را در زمینه ساماندهی و ازدواج جوانان ،برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و معیشت نیازمندان متمرکز کنند.

حجت الاسلام علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان هم گفت در استان سمنان تاکنون املاک ۴۰۰ رقبه سنددار و یکصد املاک رقبه برای اخذ سند نقشه برداری شده است.

خیران استان سمنان امسال ۱۷ وقف جدید به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال ثبت کردند.