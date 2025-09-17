به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد اعلام کرد: این شهرستان به عنوان یکی از نخستین مناطق زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به این فناوری ارزشمند دست یافته است.

دکتر سودابه نکوهی افزود: بهره‌برداری از این دستگاه نوین، امکان دسترسی ساکنان منطقه به خدمات تخصصی قلب را فراهم کرده است.

به گفته او، براساس این فناوری، هنگام مراجعه تیم اورژانس به محل بیمار، اطلاعات نوار قلب به‌صورت فوری به پزشک متخصص قلب در مرکز فوریت‌های پزشکی ارسال می‌شود و سیگنال‌های قلبی به شکل آنلاین قابل مشاهده خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت تشخیص سکته قلبی توسط پزشک متخصص، بیمار به جای انتقال اولیه به اورژانس عمومی بیمارستان، مستقیماً به بخش تخصصی قلب منتقل می‌شود که این اقدام ضمن کاهش زمان درمان، از بروز عوارض جدی ناشی از سکته قلبی پیشگیری خواهد کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد افزود: معرفی این تکنولوژی در مراسمی با حضور مدیر و معاونان شبکه، رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی تایباد و اعضای شورای اسلامی و شهردار مشهدریزه صورت گرفت.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی این فناوری گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی در منطقه است و نقشی مؤثر در نجات جان بیماران خواهد داشت.