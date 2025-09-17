کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: افزایش سرعت وزش باد از بعدازظهر روز جمعه موجب وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان خواهد شد.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه این وضعیت برای اوایل وقت روز شنبه هفته آینده نیز پیش بینی می شود افزود:به دلیل این شرایط جوی هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شده است که بر این اساس توصیه می‌شود هم استانی‌ها به خصوص گروه‌های حساس در فضای باز فعالیت نداشته باشند.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز روز جمعه به طور نسبی شاهد افزایش دما در اغلب نقاط استان خواهیم بود و از بعدازظهر شنبه دوباره کاهش محسوس دما روی خواهد داد و تا روز سه شنبه هفته آینده هوای نسبتا سردی حاکم می‌شود.

این کارشناس هواشناسی اضافه کرد: توصیه می‌شود کشاورزان آمادگی لازم را برای اقدامات حفاطتی در مزارع و باغ‌ها داشته باشند.

قدیمی گفت:دمای فعلی شهر زنجان ۲۴ درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ درجه کاهش نشان می‌دهد.