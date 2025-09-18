طرح شهیدان کریمی با ۶۰ درصد پیشرفت و نیاز به ۲.۵ همت اعتبار، یک و نیم سال دیگر به ثمر می‌نشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون زیربنایی شهرداری زنجان با بیان اینکه تاکنون برای اجرای طرح شهیدان کریمی زنجان (طبق قرارداد) نزدیک به یک همت هزینه شده است، گفت: پیش بینی می‌شود تکمیل طرح نیز به ۲ تا ۲.۵ همت اعتبار نیاز داشته باشد

علیرضا انصاری افزود: عملیات اجرایی طرح شهیدان کریمی خرداد ماه ۱۴۰۲ در سطح شهر شروع شد، هر چند اوایل به دلیل برخی مشکلات با کندی پیش می رفت اما هم اکنون این روند شتاب گرفته است.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان بزرگترین طرح ترافیک شهری زنجان به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی رسیده است گفت: هم اکنون عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است.

انصاری افزود: این پروژه به طول ۳.۳ دهم کیلومتر جزو معابر شریانی اصلی شهر و در راستای توسعه بافت های بازآفرینی شهری و همچنین توسعه آتی شهر تعریف شده است.

معاون زیربنایی شهرداری زنجان خاطرنشان کرد: این طرح دارای چهار تقاطع بوده و رمپ جهتی پروژه فاز نخست طرح به شمار می رود، به زودی فصل پاییز امسال زیر بار ترافیک می رود.

وی اظهار داشت: تلاش می شود کل پروژه طی یک و نیم سال آینده به اتمام برسد که با تکمیل آن تحولی مهم حاصل خواهد شد.

بنابر اعلام پیمانکار پروژه مسیر شروع تا انتهای پل، به طول ۵۷۰ متر طول که ۱۴۰ متر آن به عنوان پل سگمنتال با پایه های بلند اجرا شده است.

این پروژه در حدود هشت پایه بلند دارد و به فاصله ۶۰ متر از هم نقش انتقال ترافیکی مسیر را بر عهده خواهد داشت.

به نظر می رسد با شتاب در عملیات عمرانی در نهایت موجب تسهیل در ترافیک چهار نقطه شهر زنجان خواهد شد.