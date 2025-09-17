پخش زنده
امروز: -
استاندار سمنان با هشدار به پیمانکاران طرح های آموزشی تاکید کرد : فضاهای آموزشی تعهد شده باید در زمان مقرر تکمیل و بهره برداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در جلسه توسعه عدالت آموزشی با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات آموزشی و تکمیل سریع مدارس نیمهتمام گفت: با پیمانکاران متخلف که روند اجرای پروژهها را کند میکنند، برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد شد.
محمدجواد کولیوند تسریع در روند ساخت و تجهیز مدارس را مهمترین اولویت دانست و افزود: همه ظرفیتها باید برای بهرهبرداری بهموقع از اعتبارات و تکمیل پروژههای آموزشی به کار گرفته شود.
استاندار سمنان با انتقاد از برخی تأخیرها در روند اجرای طرحها تصریح کرد: مجوزهای لازم برای برخورد با پیمانکاران کمکار صادر شده و هیچ بهانهای برای کندی کار پذیرفته نخواهد شد.
وی با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسهساز و اقدامات اداره کل نوسازی مدارس، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: تنها در سایه برنامهریزی دقیق میتوان کیفیت و سرعت عملیات ساخت را افزایش داد و بخشی از مشکلات آموزش و پرورش استان را برطرف کرد.
کولیوند صداقت با مردم و ارائه گزارش شفاف از وضعیت پروژهها را از اولویتهای مدیریتی استان برشمرد افزود: تکمیل مدارس نیمهتمام علاوه بر تحقق عدالت آموزشی، موجب افزایش رضایت عمومی نیز خواهد شد.