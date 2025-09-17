پخش زنده
درمراسم اختتامیه دارالتحفیظهای قرآن در تیپ ۳۶۴شهید نصیرزاده زاده ارتش در مهاباد از حافظان قرآن و برگزیدگان مسابقات قرآنی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مراسم اختتامیه دارالتحفیظهای قرآن (طرح بشری) در مسجد محمد رسول الله تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده زاده ارتش در مهاباد برگزار شد. سرهنگ فاضل آزاد جانشین فرماندهی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد دراین مراسم قرآن را چراغ راه هدایت بشریت و خانواده را رکن اصلی یک جامعه عنوان کرد و گفت: خانواده و دراین میان بانوان نقش مهمی در تربیت فرزندان ایفا میکنند. اجرای گروه تواشیح طوبی، سرود مولودی خوانی از دیگر برنامههای این مراسم بود. در پایان از حافظان قرآن و برگزیدگان مسابقات قرآنی تجلیل شد.