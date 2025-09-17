دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اشاره به تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۲۱۷ هکتار در این حوزه قضایی، ارزش اراضی آزادسازی شده را ۱۷۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مصطفی جلیلی با بیان اینکه در حوزه قضایی چهارباغ از تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۲۱۷ هکتار در اراضی زراعی جلوگیری شد گفت: این اراضی در روستای «عرب آباد» بخش مرکزی شهرستان چهارباغ واقع هستند.

وی ارزش اراضی آزادسازی شده را ۱۷۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در عملیات اجرا شده، دیوارکشی غیرمجاز ۳۰۰ مورد، بنا و ویلای غیرمجاز در حال ساخت ۲۴ مورد، دپوی مصالح ۳۶ مورد، استخر ۱۵ مورد و محوطه سازی ۳۲ مورد اعمال قانون شد.

جلیلی با بیان اینکه این اراضی در بخش مرکزی با «پلاک اصلی ۱۸۰» واقع هستند، اضافه کرد: ۲۱ مورد انشعاب غیر مجاز برق و ۱۰ مورد انشعاب غیرمجاز گاز نیز قطع و جمع آوری شد.