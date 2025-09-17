به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سخنگوی فراجا: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان‌جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس انجام شد ۲ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

در این عملیات، علاوه بر کشف مقادیری انواع موادمخدر و سلاح و مهمات جنگی، چند خودرو و موتورسیکلت جا مانده از اشرار نیز کشف و ضبط شد.