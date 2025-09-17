پخش زنده
فرماندار یزد: نانوایان برتر شهرستان معرفی و با نانوایان متخلف برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با قدردانی از زحمات نانوایان، از تدوین شاخصهایی برای انتخاب نانوایان برتر خبر داد و گفت: به زودی با اعلام این شاخصها، از نانوایانی که در ارائه خدمات باکیفیت به مردم پیشگام هستند، تقدیر خواهد شد.
وی به موضوع بازرسی از نانواییها اشاره کرد و افزود: در پی گزارشهای مردمی درباره کیفیت پخت و قیمت نان، بازرسیهای میدانی با مشارکت اداره صمت، جهاد کشاورزی و حوزه اقتصادی استانداری در حال انجام است و تخلفات احصاشده در کارگروه بررسی و مطابق قانون در حوزه تعزیرات با متخلفان برخورد میشود.