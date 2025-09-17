برنامه‌های «ساز من»، با روایتی از زندگی و آثار وحید اسدللهی، آهنگساز موسیقی سنتی و تلفیقی و «روستا دوستا»، با معرفی روستای وانشان از توابع شهرستان خوانسار، از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ساز من»، این هفته با نگاهی به کارنامه هنری وحید اسدللهی، آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانی، شنوندگان رادیو صبا را به سفری در دنیای موسیقی سنتی و تلفیقی می‌برد، جایی که اصالت موسیقی نواحی با نگاه نو و خلاقانه این هنرمند در هم می‌آمیزد.

این برنامه پنجشنبه ۲۷ شهریور به زندگی و آثار وحید اسدللهی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم‌کننده برجسته ایرانی، اختصاص دارد تا شنوندگان را با کارنامه هنری و تاثیرات او در موسیقی سنتی و تلفیقی ایران آشنا کند.

وحید اسدللهی که فرزند حسین اسدللهی، هنرمند شناخته‌شده موسیقی نواحی ایران است، از کودکی با فضای موسیقی اصیل ایرانی آشنا بوده و با بهره‌گیری از ریشه‌های موسیقی سنتی و ترکیب آن با سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده که هم برای علاقه‌مندان موسیقی سنتی و هم نسل جوان جذاب است. او همچنین در تولید موسیقی برای فیلم، تئاتر و تلویزیون فعال بوده و با هنرمندان مختلف همکاری داشته است.

«ساز من»، برنامه‌ای است که به معرفی و بررسی آثار و شخصیت‌های برجسته موسیقی ایرانی می‌پردازد و با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه و فرهنگ موسیقی ایران، زندگی و فعالیت هنرمندان بزرگ این عرصه را تحلیل می‌کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی و اجرای مریم خادم‌پور، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۴، پخش می‌شود.

در ادامه پویش «ایران جان، اصفهان جان»، برنامه «روستا دوستا»، این هفته با سفر به روستای وانشان از توابع شهرستان خوانسار، شنوندگان را با طبیعت چشم‌نواز و فرهنگ غنی این منطقه آشنا می‌کند.

این برنامه امروز به معرفی جاذبه‌های گردشگری روستای تاریخی و زیبای وانشان در استان اصفهان می‌پردازد و تلاش دارد با روایتی دلنشین، شنوندگان را به سفری مجازی به دل باغ‌ها، چشمه‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های باصفای وانشان ببرد.

وانشان، یکی از روستا‌های خوش‌آب‌وهوا و سرسبز شهرستان خوانسار است که با معماری سنتی، باغ‌های گردو، چشمه‌های زلال و طبیعت بکر، از مقاصد گردشگری محبوب در منطقه به‌شمار می‌آید. این روستا همچنین به دلیل پیشینه تاریخی و مردمانی مهمان‌نواز، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ محلی خوانسار دارد.

در این قسمت از برنامه، علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی، به آداب‌ورسوم محلی، سبک زندگی روستایی و ظرفیت‌های گردشگری پایدار در وانشان نیز پرداخته می‌شود. شنوندگان می‌توانند با گوش سپردن به روایت‌های شنیدنی این برنامه، با گوشه‌ای از زیبایی‌هابرنی کمتر دیده‌شده ایران آشنا شوند.

برنامه «روستا دوستا»ف با هدف معرفی فرهنگ، آداب و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های ایران، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۵،۵ مگاهرتز پخش می‌شود.