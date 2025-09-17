پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: ایجاد شهرک فناوری در نزدیکی ارومیه با هدف بهره برداری از ظرفیت دانشبنیانها در دستورکار قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کردند.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه فناوری و الکترونیک، گفت: آذربایجانغربی ظرفیت خوبی برای اجرای طرحهای فناورانه دارد و ارومیه ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه الکترونیک داراست.
رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه ایجاد شهرک فناوری در نزدیکی ارومیه در دستورکار قرار دارد، افزود: آمادگی داریم یک شهرک فناوری دیگر احداث کنیم تا از ظرفیت دانشبنیانها به بهترین نحو استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به فناوری، خاطرنشان کرد: باید از تمام ظرفیتهای موجود بهرهگیری شود و هر فرد یا مجموعهای که توان اجرای طرحهای فناورانه دارد، پای کار بیاید.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم نیز ضمن تأکید بر لزوم ارتقای پارک علم و فناوری استان، گفت: توسعه زیرساختهای پارک، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و برنامهریزی بلندمدت برای ۲۰ سال آینده، از الزامات پیشرو است.
محمدنبی شهیکی همچنین از آمادگی وزارت علوم برای حمایت از دانشگاهها در اخذ مجوز پردیسهای فناوری و ایجاد فضاهای استارتاپی خبر داده و افزود: قانون حلقه اتصال دانشگاه و صنعت فراهم شده و بستر لازم برای شکلگیری هستههای فناورانه و تکمیل زنجیره نوآوری در استان وجود دارد.
شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی آذربایجان غربی در زمینی به مساحت سی و دو هکتار در ارومیه راه اندازی شده است،