صادرات سیمان و کلینکر خاکستری براساس ابلاغ رسمی معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، تنها با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا مجاز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، جلوگیری از رقابت منفی و حفظ بازارهای صادراتی اتخاذ شده است؛

بورس کالای ایران به‌تازگی در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری از الزام سازمان توسعه تجارت برای ارائه گواهی معامله و تاییدیه خرید سیمان و کلینکر از تالار صادراتی خبر داده و اعلام کرده است: طبق ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص الزام تشریفات گمرکی صادرات سیمان و کلینر ارائه این گواهی و تاییدیه از بورس ضروری است. بورس کالا در این نامه از سیستمی و برخط بودن این گواهی صادراتی و ارسال آن برای گمرک خبر داده است.

به این ترتیب در مبادلات دیروز، سه‌شنبه ۲۵ شهریور، ۱۱ هزار و ۵۰ تن سیمان پرتلند شرکت‌های توسعه ماهان کرمان، جوین و مجتمع سیمان غرب آسیا مورد معامله قرار گرفت.

اعلام شده، طبق ضوابط، تاییدیه گواهی صادراتی به‌صورت برخط برای گمرک ارسال خواهد شد.

با اجرایی شدن ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری از مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف مسدود شده و همه معاملات صادراتی این ۲ کالای راهبردی از رینگ صادراتی بورس کالا عبور می کند.

این فرآیند، در کنار الزامات گمرکی جدید، به‌عنوان یک گام مهم برای جلوگیری از رقابت ناسالم، حفظ بازارهای صادراتی ایران و ارتقاء استانداردهای شفافیت در زنجیره ارزش صادرات شناخته می‌شود.