مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، سهم صنایع پیشرفته در کل صنعت و معدن کشور را حدود ۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای محسن نادری‌منش، در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی صنایع با بیان اینکه سهم صنایع پیشرفته در کل صنعت و معدن کشور حدود ۵ درصد است، افزود: اگر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰۰ همت می‌رسد که از این میزان، سهم صنایع پیشرفته نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت است.

وی اضافه کرد: این رقم تقریباً معادل نیاز صنایع پیشرفته به تأمین مالی است، اما با توجه به برنامه هفتم توسعه که سهم این صنایع باید به ۱۰ درصد افزایش یابد و رشد ارزش افزوده صنعت به ۸.۵ درصد برسد، تأمین مالی موردنیاز بسیار بیشتر از ۵۰۰ همت خواهد بود.

نادری‌منش با اشاره به اینکه بانک‌ها رقم تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها را ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت اعلام کرده‌اند، گفت: این آمار واقعی نیست، زیرا که اگر کارخانه‌ای تنها یک محصول پیشرفته (های‌تک) داشته باشد، کل تأمین مالی آن به‌عنوان دانش‌بنیان محسوب می‌شود؛ بنابراین رقم واقعی بسیار کمتر از این است.

وی افزود: صندوق‌هایی مانند صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در مجموع در مقایسه با سال گذشته تنها ۲۰ تا ۲۵ همت بیشتر تأمین مالی داشته‌اند و این موضوع شکاف جدی میان نیاز بنگاه‌های های‌تک و میزان تأمین مالی در کشور را نشان می‌دهد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ادامه داد: از سه سال پیش به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، باید ورود جدی به بازار سرمایه داشته باشیم، زیرا سیستم بانکی کشور پاسخگوی نیاز صنایع پیشرفته نیست. این صنایع به‌دلیل خطر پذیری ( ریسک) بالاتر کمتر مورد حمایت بانک‌ها قرار می‌گیرند.

وی گفت: سال گذشته بانک‌ها حدود ۲۴۰۰ همت در صنعت و معدن تأمین مالی کرده‌اند که ۱۰ درصد آن به دانش‌بنیان‌ها اختصاص یافته است، اما این منابع بیشتر به شرکت‌های بزرگ و کم‌ریسک رسیده و صنایع های‌تک از آن بی‌بهره مانده‌اند.

نادری‌منش با تأکید بر اینکه صندوق‌ها به دنبال شرکای راهبردی برای تنظیم این وضعیت بوده‌اند، افزود: خوشبختانه توانستیم شرکای تجاری پیدا کنیم و پیش‌بینی ما این است که سال آینده سطح فعالیت‌های تأمین مالی خود را با کمک این شرکا به‌طور قابل توجهی افزایش دهیم.

وی با اشاره به همکاری صندوق با حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ شرکت و ارائه خدمات چندباره به نزدیک ۱۰۰ شرکت، گفت: امیدواریم تعداد بیشتری از بنگاه‌ها از خدمات صندوق بهره‌مند شوند تا علاوه بر رشد صنایع، انتشار فناوری نیز در کشور سرعت گیرد. متأسفانه بهره‌وری صنایع پایین است و تنها راه ارتقا، نفوذ فناوری است.

نادری منش ادامه داد: در این مسیر باید از ابزار‌های نوین مالی همچون دارایی‌محور کردن درآمد‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم سهم بیشتری از تأمین مالی کشور را به خود اختصاص دهیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تأکید کرد: تمرکز ما روی صنایع متوسط است؛ در حال حاضر صنایع کوچک حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ساختار صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند، اما بخش صنایع متوسط و بزرگ به‌درستی شکل نگرفته و همین موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی افزود: راهی جز بازار سرمایه برای تأمین مالی وجود ندارد. از انتشار اوراق و صندوق‌های پروژه گرفته تا صندوق‌های VC و PE و صندوق‌های تخصصی، همه این ابزار‌ها باید برای حمایت از صنایع متوسط و ورود آنها به بازار سرمایه به‌کار گرفته شوند. امیدواریم بتوانیم بسته‌های مناسبی طراحی کنیم و در اختیار بنگاه‌ها قرار دهیم.