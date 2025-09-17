آسفالت۱۳ کیلومتر از جاده گردشگری بخش ذلقی الیگودرز
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای الیگودرز گفت: ۱۳ کیلومتر جاده دسترسی به مناطق گردشگری آبشار آب سفید و بقعه امامزاده محمد حسن این شهرستان در بخش ذلقی به عنوان یکی از محرومترین مناطق استان آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای الیگودرز در حاشیه عملیات اجرایی آسفالت این جاده موسوم به «مومد حسن» یا «کریم» افزود: این محور در یکی از محرومترین بخشهای کشور قرار دارد که هرساله مسیر عبور تعداد قابل توجهی از گردشگران مذهبی و طبیعت گردان میباشد.
محمد سرلک اظهار داشت: با انجام عملیات آسفالت، علاوه بر ارتقای ایمنی مسیر، کاهش استهلاک خودرو و حوادث رانندگی، راه دسترسی مناسب، به عنوان یکی از شرایط لازم برای ایجاد زیرساختهای گردشگری و مهمانپذیر در منطقه ایجاد و جاده ایمن برای ۲۵۰ خانوار منطقه احداث شده است.
به گفته وی محور الیگودرز - بزنوید - امامزاده محمد حسن یکی از جادههای بسیار پر تردد و در عین حال محروم و سالها چشم انتظار تکمیل پروژه بود که این امر با توجه ویژه مسوولان استانی و ملی محقق شد.
گفتنی است: الیگودرز وسیعترین شهرستان لرستان است که با ۲ بخش ذلقی و ززوماهرو وسیعترین شبکه راههای لرستان را دارد و طبق آمار موجود روستاهای آن دارای ۷۰۰ کیلومتر راه دسترسی خاکی و شوسه و ۵۰۰ کیلومتر راه دسترسی آسفالته میباشند.