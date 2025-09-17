پخش زنده
در صبحدم امروز، تمهیدات پیشبینی شده برای بازگشایی مدارس اطاع رسانی شد.
در ایام منتهی به مهرماه خانواده ها کم کم درگیر امور مربوط به بازگشایی مدارس و حضور فرزندانشان در کلاس های درس می شوند.
از سوی دیگر دستگاههای اجرایی به ویژه آموزش و پرورش نیز در راستای هموار کردن مشکلات و چالشها تلاش می کند تا دانشآموزان و خانواده هایشان با کمترین مشکل بازگشایی مدارس رو تجربه کنند.
برای کسب اطلاع از تمهیدات پیشبینی شده برای بازگشایی مدارس اینجا در استودیوی خبر صبحدم همراه شدیم با حسینی مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان.