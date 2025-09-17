به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ایام منتهی به مهرماه خانواده ها کم کم درگیر امور مربوط به بازگشایی مدارس و حضور فرزندانشان در کلاس های درس می شوند.

از سوی دیگر دستگاههای اجرایی به ویژه آموزش و پرورش نیز در راستای هموار کردن مشکلات و چالشها تلاش می کند تا دانش‌آموزان و خانواده هایشان با کمترین مشکل بازگشایی مدارس رو تجربه کنند.

برای کسب اطلاع از تمهیدات پیش‌بینی شده مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان امروز در بخش خبری صبحدم حضور یافت.