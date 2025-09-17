پخش زنده
امروز: -
در بخش خبری صبحدم امروز، تمهیدات پیشبینی شده برای بازگشایی مدارس در کردستان اطلاع رسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ایام منتهی به مهرماه خانواده ها کم کم درگیر امور مربوط به بازگشایی مدارس و حضور فرزندانشان در کلاس های درس می شوند.
از سوی دیگر دستگاههای اجرایی به ویژه آموزش و پرورش نیز در راستای هموار کردن مشکلات و چالشها تلاش می کند تا دانشآموزان و خانواده هایشان با کمترین مشکل بازگشایی مدارس رو تجربه کنند.
برای کسب اطلاع از تمهیدات پیشبینی شده مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان امروز در بخش خبری صبحدم حضور یافت.