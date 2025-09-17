به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در نشست بررسی مسائل حوزه گردشگری و پروژه‌های میراث فرهنگی استان تاکید کرد: با حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علاوه بر ثبت آثار تاریخی، کرمان به یکی از کانون‌های مهم رویدادهای بین‌المللی گردشگری کشور تبدیل می شود.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت گسترش ثبت آثار ملی و جهانی، از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه میراث فرهنگی خواست با همکاری و پیگیری ویژه، زمینه معرفی و ثبت آثار ملموس و ناملموس بیشتری از کرمان را فراهم کنند.

وی ایجاد حرکت فراگیر مردمی برای بازسازی داوطلبانه خانه‌های قدیمی را از اولویت‌های استان اعلام کرد و افزود: با حمایت دولت و اعطای تسهیلات، این خانه‌ها می‌توانند به اقامتگاه بوم‌گردی، هتل، موزه و سایر کاربری‌های ارزشمند تبدیل شوند.

طالبی همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازسازی و بهره‌برداری از آثار ثبت‌شده را یکی از برنامه‌های در دست اجرا اعلام کرد.

طالبی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان گفت: در شعاع پنج کیلومتری شهر کرمان مجموعه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری از جمله قلعه دختر و قلعه اردشیر، گنبد جبلیه، تخت درگاقلی‌بیگ، باغ بیرم‌آباد، مجموعه بام کرمان و تله‌کابین جنگل قائم قرار گرفته است.

استاندار ادامه داد: همچنین مزار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و گلزار شهدای کرمان در همین محدوده قرار دارد که در هیچ نقطه دیگری از کشور چنین تراکمی از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی دیده نمی‌شود.

وی افزود: برای بهره‌برداری بهتر از این مجموعه ظرفیت‌های بی‌نظیر، طرح‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن‌ها پیگیری ایجاد «منطقه ویژه زیارت و گردشگری ملک سلیمان» است.

طالبی به بازدید از نمایشگاه صنایع دستی جشنواره تابستانه کرمان خود نیز گریزی زد و افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در ۱۰ ماه اخیر دغدغه اصلی همه غرفه‌داران، حمایت از حرفه و هنر آنان است.

استاندار کرمان مشکل اساسی در حوزه صنایع دستی استان را نبود برندسازی و بازاریابی مناسب دانست و افزود: برای حل این مساله، نیاز به مشاورانی متخصص در حوزه بازاریابی و فروش وجود دارد.