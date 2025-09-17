به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه موفقیت سال تحصیلی به آغاز منظم و صحیح آن وابسته است، گفت: همه دستگاه‌ها موظفند برای بازگشایی مطلوب مدارس همکاری کامل داشته باشند تا خانواده‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در مدارس دولتی به هیچ عنوان نباید تحت عنوان کمک یا کلاس فوق‌برنامه وجهی از والدین دریافت شود، افزود: نظارت جدی بر عملکرد مدارس غیردولتی نیز باید به طور مستمر انجام گیرد.

هاشمی با اشاره به ضرورت تعیین سریع مدیران مدارس گفت: اگر مدیران مشخص نشوند، برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها با مشکل مواجه خواهد شد و حتی بهترین طرح‌ها نیز اثربخش نخواهد بود.

استاندار نظارت بر اقلام تحصیلی را ضروری دانست و افزود: نظارت تنها یک اقدام سطحی نیست و اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای عمل کنند که هم کیفیت و هم قیمت مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌های شبانه‌روزی به اندازه تغذیه اهمیت دارد، گفت: آموزش و پرورش بازوی توانمند در این زمینه است و باید با دقت بیشتری بر این حوزه نظارت داشته باشد.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات مالیاتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی و ورزشی خبر داد و گفت: سال گذشته طرح‌های متعددی از این محل فعال شد و امسال نیز با افزایش قابل توجه بودجه، فرصت مناسبی برای توسعه فضا‌های آموزشی و ایجاد نشاط اجتماعی فراهم آمده است.

استاندار تبیین فرهنگ دفاع مقدس و مقابله با شبهات فضای مجازی را از اولویت‌ها برشمرد و افزود: تولید محتوای فرهنگی جذاب و متناسب برای دانش‌آموزان ضروری است.

وی نظارت بر ثبت‌نام مدارس دولتی، جلوگیری از دریافت مبالغ غیرقانونی، توجه به زنگ ورزش، اقامه نماز جماعت در مدارس، و همچنین کنترل رانندگان سرویس مدارس را از دیگر ضرورت‌ها عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: در سال تحصیلی جدید هزار و ۹۴۵ مدرسه استان میزبان بیش از ۱۹۳ هزار دانش‌آموز خواهد بود.

مرتضوی افزود: از این تعداد بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز کلاس اولی هستند که به جمع دانش‌آموزان اضافه می‌شوند.

وی گفت: در تأمین نیروی انسانی کمبودی وجود ندارد و حتی برخی شهرستان‌ها مازاد نیرو دارند، ضمن اینکه تبدیل وضعیت نیرو‌های خرید خدمات نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه عدالت آموزشی از سیاست‌های دولت است، گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی استان شش و هفت دهم مترمربع است که کمترین سرانه مربوط به شهرستان بیرجند است.

مرتضوی افزود: در بیرجند ۵۰ مدرسه به صورت دونوبته فعالیت می‌کنند و ساخت کلاس‌های درس جدید در دستور کار قرار دارد.