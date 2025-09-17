کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا، آسمان استان قم صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا، آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: روز جمعه و شنبه هم شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهیم بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۶ و فردا ۳۵ درجه سانتیگراد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان افزود: روز جمعه و شنبه چند درجه دمای هوا افزایش می‌یابد و به ۳۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.