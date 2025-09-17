

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:



*در خصوص درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی داتیس خیبر خرم آباد دائر بر صدور قرار تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت شش جلسه‌ای آقای امیر کیانمنش که به موجب دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به لحاظ بدرفتاری نسبت به سرپرست تیم پرسپولیس در بازی به شش جلسه محرومیت از حضور در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم خیبرخرم آباد محکوم و طی دادنامه کمیته استیناف تائید شده است ملاحظه می‌گردد در مرقومه باشگاه آمده است " با توجه به نقش کلیدی جناب آقای امیر کیانمنش در حوزه حراست و تامین امنیت افراد میزبان، تیم‌های میهمان و همچنین مشارکت موثر ایشان در برگزاری منظم و حرفه‌ای مسابقات لیگ برتر " درخواست تعلیق اجرای باقیمانده (سه جلسه) محرومیت را دارد از سوی دیگر در گزارش مسئول برگزاری مسابقه در خصوص نامبرده آمده است " پس از پایان مسابقه و هنگام خروج تیم پرسپولیس از زمین به سمت رختکن خود، یکی از عوامل یا بادیگارد مالک تیم خیبر خرم آباد به نام آقای امیر کیانمنش به صورت مدیر تیم پرسپولیس آقای محمد علی پیروانی سیلی محکمی زد .. " علیهذا با توجه به مراتب مذکور مسلماً ایشان به عنوان شخصیت کلیدی حفظ و تامین امنیت افراد میزبان و مهمان در حوزه حراست باید مبری از هرگونه برخورد فیزیکی و ایجاد تنش در مسابقات باشد و از این حیث نمی‌تواند از ارفاقات قانونی برخوردار شود لذا مستنداً به ماده ۱۰۸ از مقرات انضباطی قرار رد درخواست باشگاه صادر و اعلام می‌شود این قرار قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران، به طرفیت آقای محمد حبیبی‌نژاد، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی‌آن که مدعی تأدیۀ بخشی از محکوم‌ٌبه باشد، قائل به عدم اعتبار قرارداد منعقده میان طرفین به علت بازنشستگی تجدیدنظرخواه و در نتیجه عدم استحقاق وی به مبلغ موضوع قرارداد است. در این خصوص قابل توجه است که با توجه به ماهیت فراملی نظام حقوقی حاکم بر دنیای فوتبال، شرایط صحت و اعتبار قرارداد‌های منعقده در این حوزه، مطابق مقررات موضوعۀ حاکم و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی تعیین می‌گردد که مطابق مقررات موجود و اصول کلی حقوقی، مقرره‌ای مبنی بر بطلان و عدم اعتبار قرارداد‌ها به جهت مورداستناد تجدیدنظرخواه وجود نداشته و از سویی اصل نیز بر صحت قراردادهاست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره را تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقایان یحیی گل محمدی سرمربی تیم فولاد خوزستان و ساسان انصاری، سینا اسد بیگی، حامد لک و ابوالفضل رزاق پور بازیکنان تیم مذکور هرکدام به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و اظهارات خلاف واقع نسبت به داور مسابقه فوتبال بین دو تیم فولاد خوزستان و چادرملو اردکان صادر گردیده است در خصوص اتهامات آقایان یحیی گل محمدی، ابوالفضل رزاق پور و ساسان انصاری با بررسی مفاد مصاحبه نامبردگان به شرح منعکس در پرونده ملاحظه می‌گردد مطالب عنوان شده مبناء نداشته و کذب و خلاف واقع می‌باشد بنابراین تخلفات انتسابی به آنان محرز می‌باشد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و در خصوص تخلفات منتسب به آقایان سینا اسد بیگی و حامد لک با بررسی مفاد اظهارات آنان در مصاحبه‌های انجام شده تخلفی احراز نگردید و اظهارات آنان جنبه انتقادی داشته و فاقد وصف مجرمانه می‌باشد لذا در این خصوص به استناد ماده مرقوم دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر برائت آقایان سینا اسد بیگی و حامد لک صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره قطعی است.