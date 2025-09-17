مرمت، بازسازی و بهسازی مسجد جامع تاریخی شهر قاین آغاز شده و اکنون این عملیات در شبستان جنوبی بنا در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: نمای آجری اصلی شبستان با جدا شدن اندود گچ نمایان شده و مرمت تزئینات، مرمت جداره‌های داخل مسجد در این فصل از بازسازی انجام می‌شود.

برآبادی افزود: پس ازجمع آوری اندود گچ سقف شبستان، نمای آجری اصیل بنا نمایان شد و بر زیبائی و اصالت مسجد تاریخی و فاخر افزود.

وی گفت: از دیگر اقدامات مهم انجام شده مرمتی در این فصل می‌توان به جمع آوری اندود گچ بخشی از بدنه و دیوار مسجد و اجرای اندود خاک گچ مطابق شواهد بدست آمده، مرمت پله‌های سنگی دسترسی به پیرامون ایوان اشاره کرد.

برآبادی گفت: مسجد تاریخی قاین مربوط به دوره تیموری است که از جمله مساجد زیبا و با معماری منحصر بفرد در دوره تاریخی خود محسوب می‌شود.

به گفته وی در سال‌های گذشته فعالیت‌های مرمت و بازسازی این بنا انجام شده و علاوه بر ساختمان مسجد، در ورودی و منبر آن نیز در فهرست میراث ملی ثبت شده و مرمت نیز شده‌اند.