به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شادی مالکی با اشاره به واردات ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی افزود: سایر ثبت‌نام‌کنندگان نیز در مرحله طی روال بانکی هستند، اما مشکلی که در این مسیر وجود دارد، مربوط به ضامن بانکی رانندگان تاکسی است.

وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه قرار بود سازمان تاکسیرانی ضمانت رانندگان را بپذیرد، اما به دلیل نکات حقوقی مطرح‌شده، سازمان تاکسیرانی نتوانست ضمانت رانندگان را عهده دار شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: به همین دلیل، مذاکراتی با بانک انجام دادیم و تعداد ضامن‌ها از دو نفر به یک نفر کاهش یافت. با این حال، به دلیل شرایط خاصی که ضامن باید داشته باشد و با توجه به اینکه مبلغ وام یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است، برخی از رانندگان همچنان برای پیدا کردن ضامن دچار مشکل هستند.

مالکی ادامه داد: قیمت تمام‌شده خودرو با توجه به اینکه وام یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی ارائه می‌شود و ۱۴۰ میلیون تومان نیز مبلغ اسقاط است (که از پیش‌فاکتور کسر می‌شود)، به‌طوری خواهد بود که راننده با حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان صاحب یک خودروی با کیفیت بالا، راحت و مناسب برای حمل‌ونقل می‌شود و این موضوع جذابیت زیادی برای رانندگان دارد.